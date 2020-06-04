AĞRI GÜRBULAK SINIR KAPISI'NIN AÇILMASINI HALAYLA KUTLADILAR
Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı (2)SINIRIN AÇILMASINI HALAYLA KUTLADILARTürkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısının yeniden giriş ve çıkışlara açılması TIR sürücülerini sevindirdi.
04.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:07
Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı (2)
SINIRIN AÇILMASINI HALAYLA KUTLADILAR
Türkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısının yeniden giriş ve çıkışlara açılması TIR sürücülerini sevindirdi. Dilucu Sınır Kapısı'ndan Nahcivan'a geçen Türk şoförler, kapının açıldığı haberini halay çekerek kutladı. Gürbulak ve Bazargan Sınır Kapılarında Türk ve İranlı yetkililer inceleme yaptı. Araçların çift yönlü olarak geçişi sürüyor.
Kaynak: DHA