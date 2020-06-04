AĞRI GÜRBULAK SINIR KAPISI'NIN AÇILMASINI HALAYLA KUTLADILAR Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı (2)SINIRIN AÇILMASINI HALAYLA KUTLADILARTürkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısının yeniden giriş ve çıkışlara açılması TIR sürücülerini sevindirdi.

Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı (2)

SINIRIN AÇILMASINI HALAYLA KUTLADILAR

Türkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısının yeniden giriş ve çıkışlara açılması TIR sürücülerini sevindirdi. Dilucu Sınır Kapısı'ndan Nahcivan'a geçen Türk şoförler, kapının açıldığı haberini halay çekerek kutladı. Gürbulak ve Bazargan Sınır Kapılarında Türk ve İranlı yetkililer inceleme yaptı. Araçların çift yönlü olarak geçişi sürüyor.

Kaynak: DHA