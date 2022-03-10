Ağrı GSİM İsmail ÇALGAN Kulüp Başkanları ile Bir Araya Geldi

AĞRI (Bültenler) - Sporda birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı toplantıda İl Müdürü İsmail Çalgan yapmış olduğu açılış konuşmasında; "İl Müdürlüğü olarak Ağrı'da bulunan tüm tesislerimizi 7/24 tüm sporculara ve vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Merkez ve ilçelerimizde ki tüm tesislerimizde detaylı bakım onarım çalışmalarımızı yaptık. Şuanda hiçbir tesisimizde herhangi bir sorun yoktur. Sporcu kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile spor yapabilirler.

Geride bıraktığımız bir yılda Ağrı ilimize ve ilçelerine modern tesisler kazandırdık. Yeni yılda da sportif yatırımlarımız artarak devam edecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Ağrı'ya kazandırılan modern tesislerimiz ile Amatör Spor Kulüplerimizin gençleri spora teşvik etmek anlamında katkısını gösterecektir.

Bizler ilimizde spora ve sporculara her zaman destek olabilmek ve onlara en modern tesislerde ve ücretsiz olarak hizmet verebilmenin gayreti içerisinde çalışıyoruz.

İlimizde futbolun ve diğer spor branşlarının marka değerini yükseltme adına her türlü katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ağrı ilimize bu hizmetleri yaparken siz değerli kulüp başkanlarımızın katkısı ve desteği bizim için çok önemlidir.

İl Müdürlüğü olarak Amatör Spor Kulüplerinin her zaman yanındayız dedi. Toplantı daha sonra kulüp başkanlarının istek ve önerileri bölümü ile devam etti.

Toplantıda ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ta hazır bulundu.

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