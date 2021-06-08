Ağrı GSİM'den Amatör Kulüplere Malzeme Desteği
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Ağrı GSİM'den Amatör Kulüplere Malzeme Desteği

Ağrı GSİM'den Amatör Kulüplere Malzeme Desteği
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kulüp ve sporculara destek olmaya devam ediyor. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ağrı'da faaliyet gösteren 5 alt yapı futbol kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Sentetik yüzeyli çim sahada gerçekleşen malzeme dağıtım töreninde konuya ilişkin açıklama yapan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, yardımların imkânlar doğrultusunda genişletilerek devam edeceğine dikkat çekti.

"Sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit bir görevi olan amatör spor kulüplerine destek olmak bizim önceliklerimiz arasında.

Çalgan: Sporcularımızın çalışma koşullarını iyileştirilerek sporun yaygınlaştırılması yoluyla onların hem kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına hem de geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de yardımlarımız daha da genişletilerek devam edecek.

Ağrı ve ilçelerimizde yaptığımız tesisler ve malzeme yardımları sayesinde Ağrı ilimizde spora olan ilgi daha da artacaktır" diye konuştu.

Kulüp başkanları desteklerinden dolayı İl Müdürü İsmail Çalgan'a teşekkür etti.

Malzeme dağıtım törenine Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Personel Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç, Kulüp Başkanları ve amatör futbol takım futbolcuları hazır bulundu.

Malzeme alan alt yapı futbol kulüpleri; Ağrı Spor 1970 (2 Takım) , Ağrı Gençlik Spor, Ağrı Vefa Spor ve Ağrı 1918 Spor Kulübü.

Kaynak: Bültenler

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