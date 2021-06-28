Ağrı GSİM Çalgan, yurtları ziyaret etti
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Ağrı GSİM Çalgan, yurtları ziyaret etti

Ağrı GSİM Çalgan, yurtları ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı olan yurtları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan İl Müdürlülüklerine bağlı tesis ve yurtları ziyaret ederek incelemelerde bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarını ziyaret eden İl Müdürü Çalgan Yurt yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette açıklama yapan İl Müdürü Çalgan; "Pandemi sürecinde tesislerimizi ve yurtlarımızı daha çok ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Yaptığımız incelemelerde tesis amirlerimiz ve yurt müdürlerimiz ile birlikte eksiklerimizi belirleyip bakım onarım çalışmalarını hızlandırıyoruz. Amacımız 1 Eylül 2021 de açılacak olan yurtlarımızı hazır hale getirmektir. İnşallah çalışma arkadaşlarımız ile birlikte yurtlarımızda ki eksikleri tesbit edip, en kısa sürede tadilatların yapıp hazır hale getireceğiz.

Sporcularımıza ve öğrencilerimize daha iyi hizmet vermek adına çalışmalarımıza ara vermeden devem edeceğiz." Dedi.

Kaynak: Bültenler

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