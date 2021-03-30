Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürdü

Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında Afrika'da binlerce yoksul aile ve yetim çocuğa umut götürdü.

Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında Afrika'da binlerce yoksul aile ve yetim çocuğa umut götürdü.

Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim dağıtımları, su kuyusu açımı, katarak ameliyatları, kurban bağışları ve gıda yardımlarıyla Afrika da binlerce yoksul aile ve yetim çocuğa umut götürdü. Toplamda 5000 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştiren ekip, katarakt yüzünden göremeyen çoğu insanın görmesine vesile oldu. - AĞRI

Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürdü
Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürdü
Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürdü
Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürdü
Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ali İhsan Su Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Bahar Candan Merve Dizdar Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Abdullah Avcı Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mimar Sinan Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:56:17. #1.16#
title