Ağrı Eşine Dışkı Yedirmek Isteyen Işkenceci Koca Tutuklandı

Eşine dışkı yedirmek isteyen işkenceci koca tutuklandı (2)



BABA: YAŞANANLAR İNSANLIK DIŞI



Ağrı'nın Patnos İlçesi'ne bağlı Andaç Köyü'nde eşi tarafından dışkı yedirilmek istenen C.Ş.'nin babası Celal Ulutaş, yaşananların insanlık dışı olduğunu söyledi. Kızının yanında olduğunu belirten Ulutaş, şunları söyledi:



"Bayramda hasret gidermek için kızımı alıp eve getirmiştim. Bana ve yakınlarımıza yaşadıklarını anlatıp, çekilen görüntüleri izletti. Donup kaldım, kendimden geçtim. Hemen kızımın kocası ve babası ile konuştum. Adalet önünde hesap soracağımı söyledim. Görüntüleri medya ile paylaştım. Yayınlanınca damat tutuklandı ve cezaevine girdi. Kızımı bu canilerden uzak yerlere alıp götüreceğim. Şu an torunlarım onların elinde, küçüğünü emzirmesine rağmen bize vermediler ama torunlarımı da alıp götüreceğim."



Celal Ulutaş, kendilerini konuyla ilgili olarak henüz bir yetkilinin aramadığını söyledi.



'ELİNDEN KURTULMAK İÇİN FARE ZEHİRİ İÇTİM'



Evlendiği günden itibaren eşinden şiddet görmeye başladığını söyleyen C.Ş. ise şunları anlattı:



"Düğünde davetlilere 'Hoşgelindiniz' dediğim ve onlarla tokalaştığım için daha ilk gece beni gelinliğimle dövdü. Geçer, düzelir diye düşündüm ama hiçbiri olmadı. Beni sürekli döverdi. Vücudum morardığı için gelen misafirlerden beni saklardılar. Kimseye göstermediler. Bunların elinden kurtulmak için fare zehri içtim. Beni hastaneye kaldırdılar. Herkese de 'Mantar yemiş zehirlenmiş' dediler. En sonunda çocuğumun dışkısını bana yedirmek istedi. Çok yalvardım ama dinletemedim. Çektiği bu görüntüleri götürüp ailesine izletiyor ve kendisi ile gurur duyuyordu. Bayram nedeniyle beni gelip alan babama çekilen görüntüleri izletip, beni kurtarmalarını istedim. Şimdi tek isteğim yavrularıma kavuşmak."