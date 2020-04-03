Ağrı, Erzurum ve Erzincan'da alınan Kovid-19 tedbirleri sürüyor Ağrı, Erzurum ve Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Ağrı, Erzurum ve Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Grubu'nun çalışmalarında bir sorun yaşanmadığını ve gelen ihbarların tamamına yakınının karşılandığını söyledi.

Kentte koronvirüsten ölen herhangi bir vatandaşın olamadığını ve yoğun bakımda yatan hastanın da bulunmadığını ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür il genelinde koronavirüs yayılmış değil. Diğer illerde de olduğu gibi bizde de 2 kaynaktan korona rahatsızlığı ortaya çıktı. Birincisi İstanbul'dan gelenler, bunların bir kısmını havaalanında gelirken kontrollerinden tespit ettik. İki tanesi de daha sonra burada ortaya çıktı. Bir diğeri de il dışında umre ziyaretine gidenlerden kaynaklı ve onların çevresinden çoğalmaya başladı. Bunun dışında Allah'a şükür ilimizde endişe ve korku verici bir durum yok. Ancak bu bizim tedbirleri aksatacağımız, almayacağımız ya da daha rahat davranacağımız anlamına gelmiyor."

Sağlık çalışanları için bir yurt ayarlandığını ve isteyenin burada kalabileceğini belirten Elban, ildeki cezaevlerinde çalışan personellere de okulların pansiyonlarında kalacak yer ayarladıklarını anlattı.

İldeki arıcılar ve tarımla uğraşan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardıklarını ve faaliyetlerine devam edebileceklerini aktaran Elban, "İl girişlerimizde kontrollerimizi yapıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantinaya uymasını istiyoruz. Çünkü vakanın en yoğun olduğu iller belli ve Sağlık Bakanlığı açıkladı. Dolayısıyla asıl olan şey dışarıdan da buraya bir vakanın gelmemesi." diye konuştu.

Erzurum'da dezenfeksiyon işlemleri aralıksız devam ediyor

Erzurum'un Aziziye Belediyesi ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi koruması amacıyla ilçe genelindeki uyarılarını sürdürüyor.

İlçenin çeşitli noktaların vatandaşlar için dezenfeksiyon otomasyonu yerleştiren belediye ekipleri, mahalle ve sokaklarda da dezenfeksiyon işlemelerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilçe sınırlarındaki konutların ilaçlama çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

Vatandaşların salgını yenmek için mümkün olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini aktaran Orhan, "Evinde yalnız olup dışarı çıkamadığı için ihtiyaçlarını temin edemeyen 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tabiri caiz ise eli ayağı olup, beyaz masa ekiplerimiz aracılığıyla hayır duaları karşılığında taleplerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi olanlar için ise yardım kolilerimizi gönderiyoruz." dedi.

Erzincan'da Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Erzincan'da da salgın için alınan önlemler, belediye ve güvenlik güçlerinin sıkı denetimiyle devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Arslantaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında kentte siyasi parti temsilcisi ve STK'larla bir araya geldi.

Valilikte gerçekleşen görüşmeye, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi parti ile Sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı.

STK temsilcileri ile oda ve borsa başkanları toplantıda hem kurumsal olarak hem de üyeleri ile kampanyaya desteklerini açıkladı.

Vali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, kampanyaya 1 milyon lira bağışlayan Anagold Madencilik'e teşekkür ederek, "Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında Erzincanlı sebze hali esnaflarımız 15 ton sebze ve meyve poşetleyerek bu kampanyaya destekte bulundular. İş insanlarımız ve Erzincan'da faaliyette bulunan yatırımcı kuruluşlar vermiş oldukları destekler ile duyarsız kalmadılar. Şu anda 8 bin 258 ailenin hesabına 1000 lira yatırıldı.Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda kayıtlı yardıma muhtaç herkese bu para yatırıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA