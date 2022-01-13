Ağrı Eleşkirt'te köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara

Eleşkirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aşırı kar yağışı nedeniyle Eleşkirt ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitim gören okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Ayhan İsen - Son Dakika Haberleri

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