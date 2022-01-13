Ağrı Eleşkirt'te köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara
Demirören Haber Ajansı / Ayhan İsen - Haberler | Güncel
AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar, bir gün süreyle tatil edildi.
Eleşkirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aşırı kar yağışı nedeniyle Eleşkirt ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitim gören okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.- Ağrı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan İsen - Son Dakika Haberleri
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