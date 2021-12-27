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Ağrı dondu, hayvanlar buz kesti

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Ağrı dondu, hayvanlar buz kesti Ağrı'yı etkisi alan Sibirya soğukları nedeniyle hayvan pazarında bulunan hayvanların yüzü buz tuttu.

AĞRI (İHA) - Ağrı dondu, hayvanlar buz kesti

AĞRI - Ağrı'yı etkisi alan Sibirya soğukları nedeniyle hayvan pazarında bulunan hayvanların yüzü buz tuttu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'yı etkisi altına alan Sibirya soğukları nedeniyle, Ağrı Hayvan Borsası'na hayvan alışverişi yapmak için gelen vatandaşlar ve hayvanlar buz kesti. Termometrelerin sıfırın altında eksi 22 dereceyi gösterdiği kentte sabah 6'da hayvan pazarına gelen vatandaşlar soğuktan korunmak için atkı, bere ve eldivenlerle kendilerini sararken, hayvanların ağzı, yüzü ve burunları dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Zaman zaman yerde oluşan buzlar nedeniyle kayan hayvanlar, kış mevsiminin Ağrı'da ne derece zor geçtiğini gözler önüne serdi.

Soğuklar nedeniyle hayvanlarının resmen donduğunu dile getiren Hanifi Tuğrul, "Sabah erkenden meydana geliyoruz ama soğuk hava nedeniyle alışveriş yapamıyoruz. Hayvanların halini görüyorsunuz. Hepsi donuyor. Sibirya soğuğu gelmiş bizim memlekete" ifadelerine yer verdi.

Sabah 5'te dondurucu soğuklar altında hayvan pazarına geldiğini söyleyen vatandaşlardan Kemal Aras, "Kış geç geldi ama iyi geldi. Ağrı'nın bacası olarak görünen hayvan pazarımıza hayvancılıkla uğraştığımız için eksi 25-30 derecede geliyoruz. Sabah saat 5'te geliyoruz. 12'ye kadar pazarımız bu şekilde devam ediyor. Havalar çok soğuk, şartlar çok zor" dedi.

Ağrı dondu, hayvanlar buz kesti

Ağrı dondu, hayvanlar buz kesti

Ağrı dondu, hayvanlar buz kesti

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri

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