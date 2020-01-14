Ağrı doğu buz kesti göle 25,8
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Ağrı doğu buz kesti göle 25,8

Doğu buz kesti: Göle 25,8 (2)ARAÇLARIN MAZOT DEPOSU DONDUTermometrelerin dün gece sıfırın altında 24,7 dereceye düştüğü Ağrı'da araçların mazot depoları dondu.

14.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:49
Ağrı doğu buz kesti göle 25,8

Doğu buz kesti: 25,8 (2)

ARAÇLARIN MAZOT DEPOSU DONDU

Termometrelerin dün gece sıfırın altında 24,7 dereceye düştüğü 'da araçların mazot depoları dondu. Donan depoları TIR şoförleri, ateş yakarak açmaya çalıştı. Dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlarda ise kırağılar oluştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ağrı doğu buz kesti göle 25,8
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