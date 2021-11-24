AĞRI DİYADİN TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI - Haberler
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AĞRI DİYADİN TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Habermetre - Haberler | Toplum
AĞRI DİYADİN TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

?Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Altyapı, Jeotermal Isıtma Sistemi ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi ihalesi Dökümanı TIKLAYINIZ.

AĞRI (Habermetre) - ? Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Altyapı, Jeotermal Isıtma Sistemi ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi ihalesi Dökümanı TIKLAYINIZ

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