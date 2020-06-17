Ağrı Devlet Hastanesinin statüsü değişti AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, imzalanan afiliasyon protokolü ile Ağrı Devlet Hastanesinin artık "Sağlık Bakanlığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi" olarak hizmet vereceğini bildirdi,Milletvekili Çelebi, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ağrı Devlet Hastanesi...

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, imzalanan afiliasyon protokolü ile Ağrı Devlet Hastanesinin artık "Sağlık Bakanlığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi" olarak hizmet vereceğini bildirdi,

Milletvekili Çelebi, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ağrı Devlet Hastanesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda işbirliğini sağlayacak afiliasyon protokolü imzaladığını belirtti.

Hastanenin 2'nci basamak sağlık kuruluşundan, 3'üncü basamak sağlık kuruluşu statüsüne yükseltildiğini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Bundan sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde kadrolu olarak çalışacak olan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörler hastanede poliklinik hizmeti verecek, ameliyatlarını gerçekleştirebilecek. Farklı alanlarda ihtisaslaşmış uzman doktor-doçent ve profesör sayısı arttıkça başka illere hasta sevkleri azalacak, böylelikle ilimiz daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak. Üniversite kadrosunda yer alan akademisyen doktorlar uzun vadeli olarak hizmet verecek. Bu da sağlık hizmetinin niteliğini arttıracak. Ayrıca hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte tıp fakültemizin Ağrı'da kurulum işlemleri hızlanacak."

Çelebi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hilmi Ataseven başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA