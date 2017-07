Ağrı Devlet Hastanesinin İnşaatı

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, yapımı devam eden hastane inşaatının yıl sonuna kadar biteceğini bildirdi.



Gökçe, yaptığı açıklamada, milletvekili seçildiği günden bu yana yapımı devam eden Ağrı Devlet Hastanesinin bölge için önemli bir proje olduğunu ve bir an önce faaliyete geçmesi için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.



Gecikmenin yüklenici firmalardan kaynaklandığını belirten Gökçe, "Bugün Ağrı'da görev yapan doktor sayının artması, her branşta sağlık hizmetinin etkin bir şekilde verilmesi ve sağlanan bu normun kalıcı hale dönüşmesi için büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.



Gökçe, şöyle konuştu:



"Her fırsatta sayın bakanımızla, TOKİ Başkanımızla, bakanlık bürokratlarımızla ve yüklenici firma ile yaptığımız takipler neticesinde, hastane inşaatımız hızla yapılıyor ve yıl sonu tamamlanması için her türlü tedbir alınmıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. Ağrı Devlet Hastanesi bu yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girecektir. Tamamlanacak devlet hastanesi ile birlikte anjiyo ünitesi de devreye girmek suretiyle bütün eksiklikler giderilerek vatandaşlarımız hak ettiği hizmete kavuşacaktır."