Ağrı Devlet Hastanesinin 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi tescillendi

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünden, Ağrı Devlet Hastanesi bünyesinde açılan 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinin Sağlık Bakanlığından tescil aldığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, hastanede yakın zamanda birinci basamak ve üst düzey yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin açılacağı aktarıldı.

Bu ünitelerle kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinin de hizmet vermeye başlayacağına yer verilen açıklamada, kalp merkezi onayı alındıktan sonra anjiyo ve diğer operasyonların da yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Ufuk Kurnaz ise Ağrı Devlet Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinin, standart yoğun bakım sınıflandırmasının en üst seviyesi olan 3. basamak yoğun bakım tescili almaya hak kazandığını ifade etti.

Kurnaz, "Bundan böyle yakın takip, gözlem ve yoğun tedavi ihtiyacı olan hastalarımızın yoğun bakım ihtiyacı bu ünitede karşılanarak il dışı hasta sevklerinin de önüne geçilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA