Ağrı'dan sel felaketinin yaşandığı illere 4 tır yardım malzemesi gönderildi
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Ağrı'dan sel felaketinin yaşandığı illere 4 tır yardım malzemesi gönderildi

Ağrı'dan sel felaketinin yaşandığı illere 4 tır yardım malzemesi gönderildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'dan sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 4 tır gıda ve ihtiyaç maddeleri ile 1 milyon Türk lirası para gönderildi.

Ağrı'dan sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 4 tır gıda ve ihtiyaç maddeleri ile 1 milyon Türk lirası para gönderildi.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "Ben de Varım" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri 4 tıra yüklendi.

İl Özel İdaresinin bahçesine getirilen yardım tırları, düzenlenen programın ardından edilen dualarla selden zarar gören illere gönderildi.

Burada konuşma yapan Ağrı Valisi Osman Varol, ülkede son dönemlerde yaşanan yangın ve sel olaylarının herkesi üzdüğünü dile getirdi.

Devletin bütün imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ve yaraları sarmak için büyük bir gayret gösterdiğini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Biz yardımlaşmayı ve birbirine destek olmayı çok seven bir milletiz. Yardımlaşma örfümüzde, töremizde olan bir şeydir. Meydana gelen sel ve yangınlarda ülkemizin dört bir yanından insanlarımızda afetten etkilenen vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve afetzedelere yardım etme konusunda ciddi bir istek ve talep oluştu. İçişleri Bakanlığımızda AFAD öncülüğünde Türkiye genelinde bir yardım kampanyası düzenledi. Bizlerde Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun çağrılarına cevapsız kalmayarak kampanyaya ciddi bir nakdi yardımda bulunup ilimiz merkez ve ilçelerindeki vatandaşlarımızın, yerel yönetimlerimizin, kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ve çabası ile ayni yardımlar oluşturduk."

Varol, gıda ve ihtiyaç malzemelerinin gönderildiği tırların yanı sıra bölgeye yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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Ağrı'dan sel felaketinin yaşandığı illere 4 tır yardım malzemesi gönderildi - Haberler
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