Ağrı'dan idlib'e yardım gönderildi
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Ağrı'dan idlib'e yardım gönderildi

Ağrı'da Hayrat Vakfı öncülüğünde hayırsever vatandaşlardan toplanan yardımların yüklü olduğu tır, Suriye'nin İdlib kentine doğru yola çıktıEski Van Caddesinde yardım malzemelerinin yüklü olduğu tır, yola çıkmadan önce açıklama yapan Hayrat Vakfı Ağrı Temsilcisi İsmail Akdağ, "Tarihimizde...

11.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:21
Ağrı'dan idlib'e yardım gönderildi

Ağrı'da Hayrat Vakfı öncülüğünde hayırsever vatandaşlardan toplanan yardımların yüklü olduğu tır, Suriye'nin İdlib kentine doğru yola çıktı


Eski Van Caddesinde yardım malzemelerinin yüklü olduğu tır, yola çıkmadan önce açıklama yapan Hayrat Vakfı Ağrı Temsilcisi İsmail Akdağ, "Tarihimizde öyle vakıflar kurulmuş ki, bırakın mazlumlara yardım etmeyi aç kalan hayvanlara bile yardım etmeyi kendisine şiar edinmişler. Biz, 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' düsturu ile hareket edip, hemen dibimizde mazlum, mağdur, sıkıntı içerisinde kalanlara yardım etmek amacıyla hamdolsun Ağrı ilimizden 22. yardım TIR'ımızı gönderiyoruz." dedi.


'Türkiye geneli 1856 tır yardım malzemesi gönderdik'


Hayrat İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Ahmet Bilge ise çalışmaları ile ilgili şunları söyledi:


"Türkiye geneli 1856. TIR'ımızı Ağrı'da ise 22. TIR'ımızın sevkiyatını yapıyoruz. Gönül isterdi ki Alem-i İslam'da böyle savaşlar olmasın, Müslümanlar böyle sıkıntılara hasıl olmasın, lakin yaşanan sıkıntı ve iç savaşlar bizleri çok üzüyor. Bu iç savaşlardan sonra mağdur kardeşlerimize buradan giyim yardımımızı ulaştırıyoruz, bir ay sonra bir TIR un olmak üzere bir yardım daha gerçekleştireceğiz. Vakıf olarak, 'Dünya Kur'an Okuyor Projesi' ile Alem-i İslam'da Kur'an-ı Kerim ve elifbalardan mahrum kalan kardeşlerimize Kur'an yardımlarımız oluyor. Su kuyuları açıyoruz Afrika ülkelerinden. İnşallah çalışmalarımız bu şekilde devam edecek"


Daha sonra İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun yaptığı duanın ardından yardım tırı İdlib'e doğru yola çıktı. - AĞRI

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Kaynak: İHA

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