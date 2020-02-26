Ağrı'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi

26.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:00

Ağrı'da başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle temin edilen yardımların İdlib'e uğurlanması için Kağızman Caddesi'nde tören düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Derneği Ağrı Şube Başkanı Kerem Engin, burada yaptığı konuşmada, Esed rejiminin İran ve Rusya'nın desteğiyle Suriye'deki insanlara zulmettiğini söyledi.

Suriye'de savaşın 9 yıldır sürdüğünü ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"Bombalardan kaçıp canını kurtarmaya çalışan bu insanlar açlığa ve soğuğa karşı mücadele vermek zorunda kalıyor. Çaresizliğin içindeki bu insanlara halkımız bugüne kadar kardeşliğini en iyi şekilde ortaya koydu. İnanıyoruz ki bu kadirşinas halk, bundan sonra da Suriyeli kardeşlerini güçleri yettiği kadar desteklemeye devam edecektir."

Engin, tırda halı, kilim, battaniye, yatak, çocuk bisküvisi, bebek maması, bebek bezi ve ayakkabı olduğunu belirterek, yardımların Kilis'teki İHH lojistik merkezi aracılığıyla İdlib bölgesinde acil ihtiyacı olanlara ulaştırılacağını aktardı.

Kaynak: AA