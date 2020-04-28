Ağrı'dan Başkan Trump ve Hollywood ünlülerine Covid-19 yardımı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD Başkanı Donald Trump ile New York'ta yaşayan Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu 371 ünlü kişiye birer kutu maske ile mektup göndereceğini açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD Başkanı Donald Trump ile New York'ta yaşayan Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu 371 ünlü kişiye birer kutu maske ile mektup göndereceğini açıkladı.View on euronews Kaynak: Euronews.com