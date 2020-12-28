Yazıcı Barajı kısmen buz tuttu
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Yazıcı Barajı kısmen buz tuttu

28.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:29

Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle Yazıcı Barajı donmaya başladı.

Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle Yazıcı Barajı donmaya başladı.

Yazıcı Barajı'nın kuzeyindeki Başçavuş köyü kıyıları soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Barajdaki su seviyesinin düşmesiyle su altında kalan eski yerleşim yerleri de görülmeye başlandı.

"Drone" ile havadan görüntülenen barajda güzel manzaralar oluştu.

Vatandaşlardan Sinan Ergül, Yazıcı Barajı ve çevresinin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

Yazıcı Barajı kısmen buz tuttu
Yazıcı Barajı kısmen buz tuttu
Yazıcı Barajı kısmen buz tuttu
Yazıcı Barajı kısmen buz tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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