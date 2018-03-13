Ağrı'daki Terör Operasyonu Sürüyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir askerin şehit olduğu, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyon aralıksız sürüyor.

Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerle sağlanan sıcak temasın ardından çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un şehit düştüğü, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede Mehmetçik, operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Bölgedeki operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı. Buna göre, savaş helikopterleri teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. Timlerin çok zor şartlarda yürüttüğü operasyonda dağda sığınak olarak değerlendirilen mağaralar da kullanılamaz hale getirildi.

Çatışma sonrası teröristlerin kaçabileceği veya sığınabilecekleri alanlarda ise arama tarama faaliyetleri devam ediyor.