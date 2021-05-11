Ağrı'daki STK'lardan İsrail'e tepki
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Ağrı'daki STK'lardan İsrail'e tepki

Ağrı'daki STK'lardan İsrail'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'da toplanan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Mescid-i Aksa'da Filistinlere saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti.

Ağrı'da toplanan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Mescid-i Aksa'da Filistinlere saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti.

Ağrı'da bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki konvoyu oluşturan Türk ve Filistin bayraklı araçlar, şehir turunun ardından Ulu Cami önünde bir araya geldi.

Ulu Cami önünde basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, tüm STK'lar adına yaptığı açıklamada İsrail'in zulmüne sessiz kalmayacaklarını vurguladı. - AĞRI

Ağrı'daki STK'lardan İsrail'e tepki
Ağrı'daki STK'lardan İsrail'e tepki
Ağrı'daki STK'lardan İsrail'e tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
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