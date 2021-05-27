Ağrı'daki Sinek Yaylası göçerlerin sürüleriyle şenlendi
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Ağrı'daki Sinek Yaylası göçerlerin sürüleriyle şenlendi

Ağrı'daki Sinek Yaylası göçerlerin sürüleriyle şenlendi
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Kültür Sanat

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli yaylalarından olan Ağrı'daki Sinek Yaylası, göçerlerin hayvan sürüleriyle şenlenmeye başladı.

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli yaylalarından olan Ağrı'daki Sinek Yaylası, göçerlerin hayvan sürüleriyle şenlenmeye başladı.

Taşlıçay ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Sinek Yaylası, zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla her yıl Iğdır başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda göçer aile ile binlerce hayvan sürüsüne ev sahipliği yapıyor.

Eriyen kar sularıyla canlanan yaylaya gelmek için hazırlık yapan göçer aileler, binlerce koyun, kuzu ve büyükbaş hayvanlarını çobanları aracılığıyla bölgeye gönderiyor.

Günlerce süren zorlu yolculuğun ardından yaylaya gelen çobanlar, sabahın erken saatlerinde mesailerine başlayarak hayvanları otlatıyor. Hayvanların her türlü bakımını yapan ve yılın yarısını burada geçiren çobanlar, göçer ailelerin iş yükünü omuzluyor.

Göçer aileler, yaz ayları boyunca tereyağı, süt ve peynir ürünlerini elde ettikten sonra sonbaharda evlerine dönüyor.

Doğa harikası yaylada otlayan hayvanlar, AA muhabirince drone ile görüntülendi.

Çobanlardan İbrahim Artan, yaz ayları boyunca hayvanları yaylada otlattıklarını anlattı.

Ağrı'daki Sinek Yaylası göçerlerin sürüleriyle şenlendi
Ağrı'daki Sinek Yaylası göçerlerin sürüleriyle şenlendi
Ağrı'daki Sinek Yaylası göçerlerin sürüleriyle şenlendi
Ağrı'daki Sinek Yaylası göçerlerin sürüleriyle şenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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