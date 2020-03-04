Ağrı'daki saldırıda şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı
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Ağrı'daki saldırıda şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit gümrük personeli Özgür Kavastan'ın naaşı Özgür Kavastan'ın yakınlarından görüntüler Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun şehit Özgür Kavastan'ın yakınlarına taziyede bulunması Cenaze namazının kılınması Cenazenin konvoy eşliğinde taşınması MERSİN - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak...

04.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:41
Ağrı'daki saldırıda şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit gümrük personeli Özgür Kavastan'ın naaşı

Özgür Kavastan'ın yakınlarından görüntüler

Valisi Ali İhsan Su'nun şehit Özgür Kavastan'ın yakınlarına taziyede bulunması

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin konvoy eşliğinde taşınması MERSİN - 'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan (29) Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Ağrı'daki saldırıda şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı
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