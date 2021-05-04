Ağrı'daki saklı güzellik Meya Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
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Ağrı'daki saklı güzellik Meya Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Ağrı'daki saklı güzellik Meya Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Kültür Sanat

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki tarihi Meya Antik Kenti yakınlarında bulunan ve kışın buzla kaplanan Meya Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki tarihi Meya Antik Kenti yakınlarında bulunan ve kışın buzla kaplanan Meya Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

Günbuldu köyünde bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen şelale, kar sularıyla besleniyor. Derin bir vadinin içerisinde bulunan ve çevresi kayalıklarla çevrili olan şelale, yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Kış mevsiminde uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelale, ilkbaharın gelişiyle 5 metre yükseklikten coşkun akan suyuyla hayran bıraktırıyor.

Bölgede fotoğraf çalışması yapan İsmail Şahinbaş, AA muhabirine, Diyadin'in tarihi, doğal ve zengin akarsu kaynaklarına sahip olduğunu söyledi.

İlçenin güneyini boydan boya kaplayan yüksek rakımlı sıradağlardan gelen sularla şelalenin beslendiğini ifade eden Şahinbaş, şöyle konuştu:

"Bölgede uzun bir kış mevsimi yaşanıyor. Baharda karların erimesi bereket saçan sular kazandırıyor. Meya Şelalesi'nin bulunduğu dere, Fırat Nehri'nin 2 kolundan biri olan Murat Nehri'nin önemli kollarından birisidir. Kışın bu gölgede çekim yapmıştık. Şelale buz tutuyor, baharda da coşkun bir şekilde akıyor. Burası hiçbir şekilde suyunu kaybetmiyor çünkü güneyimizde 3 bin metreyi bulan sıradağlar var. Eriyen kar suları ağustos ayına kadar şelaleyi besliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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