AĞRI'DAKİ OKULLARDA LGS TEMİZLİĞİ

AĞRI'da 11 bine yakın öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde okullar, sabonlu suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

AĞRI'da 11 bine yakın öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde okullar, sabonlu suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Veli ve öğrencilerimizin içleri rahat olsun. Sınıflarımızda hijyen noktasında bütün tedbirlerimizi aldık" dedi. Ağrı merkez ve ilçelerde 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak LGS öncesi okullarda temizlik çalışması başlatıldı. Görevliler tarafından koridorlar köpüklü suyla yıkanırken, sınıflardaki kapı, pencere, sıra ve masalar tek tek silindi. Sabunlanarak temizlenen sınıflar görevliler tarafından dezenfekte edilerek sınava hazır hale getirildi. 75'inci Yıl Ortaokulu'nda temizlik çalışmalarını inceleyen Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okullarda yüz yüze eğitimin başladığını söyledi. Hafta sonunda yapılacak sınava 11 bine yakın öğrencinin katılacağını belirten Tekin, "Maalesef bu pandemiden dolayı okullarımızı ara ara kapatıp açmak zorunda kaldık. Ama her şeye rağmen Ağrı genelinde uzaktan eğitimle de olsa sağlıklı bir şekilde bu eğitim ve öğretimi devam ettirmekteyiz. Öğrencilerimiz ve velilerimizin içleri rahat olsun. Okullarında öğretmenleri ile beraber kendi sınıflarında sınavlarına girebilecekler. Biz de bu anlamda maske olsun, dezenfektan olsun, sınıflarımızın hijyeni noktasında bütün tedbirlerimizi aldık. Herkesin içi rahat olsun. Öğrencilerime şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı