Ağrı'daki "Öğretmen Dokundu Tuval Hayat Buldu" projesi
Haberler » Güncel » Ağrı'daki "Öğretmen Dokundu Tuval Hayat Buldu" projesi - Haber

Ağrı'daki "Öğretmen Dokundu Tuval Hayat Buldu" projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Öğretmen Dokundu Tuval Hayat Buldu" projesi kapsamında kentte görev yapan öğretmenlerin çizdiği resimler sergilendi.

29.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:58
Ağrı'daki

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Öğretmen Dokundu Tuval Hayat Buldu" projesi kapsamında kentte görev yapan öğretmenlerin çizdiği resimler sergilendi.

Proje kapsamında Cumhuriyet Anadolu Lisesinde açılan sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet , emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğretmenlerin büyük emeklerle hazırladığı birbirinden güzel resimler, davetlilerden beğeni gördü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et