Ağrı'daki lisede haftanın bir günü sadece İngilizce konuşuluyor

09.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:36

Ağrı'da Türk Telekom Ağrı Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Kürşat Akdeniz ve öğretmenler, okulda eğitim gören öğrencilerin İngilizce'yi kavrayıp daha iyi konuşmalarını sağlamak amacıyla farklı bir uygulamaya imza attı.

Uygulama çerçevesinde öğrenciler, İngilizceyi öğrenebilmek ve unutmamak için haftanın her cuma günü teneffüslerde ve boş zamanlarında sadece İngilizce konuşuyor.

Ayrıca okul yönetimince koridorlarda oluşturulan İngilizce Sokağı'nda bir araya gelen öğrenciler, birbirleriyle yine bu dil ile iletişim kurarken kantinde de alışverişlerini İngilizce olarak yapıyor.

Zaman zaman bir araya gelerek İngilizce sohbetler yapan okuldaki yaklaşık 496 öğrencinin tamamının İngilizce öğrenmesi ve bu dile hakim olmaları dikkati çekiyor.

Lisenin müdürü Kürşat Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin dil öğrenme konusunda çok başarılı olduğunu ve hepsinin İngilizce öğrendiğini söyledi.

"Cuma günlerini İngilizce günü ilan ettik"

Öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getiren Akdeniz, şöyle konuştu:

"Ağrı'da özellikle öğrencilerin İngilizce eğitimi konusunda sıkıntılar çektiği bir bölgede yaşıyoruz. Okulumuzda hazırlık sınıfının olması münasebetiyle buradaki dil eğitimi diğer okullara göre daha iyi. Fakat dil eğitimi vermemize rağmen çocuklar konuşmada zaman zaman sıkıntı yaşamaktaydı. Biz de çocukların konuşma kabiliyetlerini geliştirmek adına cuma günlerini okulumuzda İngilizce günü ilan ettik. Her alanda ve bölgede öğrenciler ve öğretmenlerimizin İngilizce konuşmalarını istedik."

Bu uygulamayı sene sonuna kadar devam ettireceklerini ve bütün öğrencilerin rahatlıkla İngilizce konuşabilmesini sağlayacaklarını anlatan Akdeniz, şunları kaydetti:

"Bu uygulamadan sonra çocuklarımızın İngilizceyi daha rahat konuştuklarını gördük. Şu anda her öğrenci kendisini ifade edebilecek şekilde İngilizce konuşmaya başladı ve kendilerini ifade edebiliyorlar. Geçen sene 82 öğrencimiz mezun oldu. 55 öğrencimiz üniversitelerin lisans programlarına yerleşerek ilimizde büyük başarı elde etti. Bu öğrencilerimizden 21'inin hukuk fakültelerine yerleşmesi bizi çok mutlu etti."

"Okuldaki öğrencilerin tamamı İngilizce konuşuyor"

İngilizce röportaj veren öğrencilerden Havva Saltan ise ortaokul yıllarında hiç İngilizce bilmediğini ve okuldaki uygulama sayesinde artık bu dili çok iyi konuştuğunu belirtti.

Okuldaki öğrencilerin tamamının İngilizce konuştuğunu ifade eden Saltan, şöyle konuştu:

"Bu okula geldiğimizde hiç birimiz İngilizce konuşamıyorduk ve konuşulanlardan anlamıyorduk. Okul müdürümüz ve öğretmenlerimizin desteğiyle her geçen gün adım adım İngilizce öğrenmeye başladık. Çoğumuz avukat olmak istiyor. Bu yüzden İngilizce öğrenmek istiyoruz. İngilizce öğrenmek bizim için çok faydalı. Dünya çapında en fazla kullanılan dil İngilizce olduğu için hepimiz öğrenmek zorundayız. Hepimiz İngilizce konuşup anlaşabiliyoruz. İngilizce konuştuğumuzda insanlar bize hayranlıkla bakıyor."

Öğrencilerden Nazlıcan Gündoğdu da İngilizce dil bölümünde olmamasına rağmen öğretmenleri sayesinde bu dili sevip iyice öğrendiğini aktardı.

Okulun eğitimde çok başarılı olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Bu okulda İngilizce konuşmayı öğrendim. Bu okul bana çok şey kattı ve daha birçok şeyi katacağına inanıyorum. İleride iyi bir üniversiteye gideceğime inanıyorum, avukat da olmak istiyorum, İngilizce öğretmeni de... İki sınava da girmeyi düşünüyorum ve bu yüzden de çok çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Gülcan Yıldırım ise İngilizcenin çok önemli bir dil olduğunu, dünyanın ortak dili haline geldiğini ve kendisini ifade edebilecek kadar bu dili konuşabildiğini söyledi.

Kaynak: AA