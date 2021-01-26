Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi yenilenen yüzüyle kayakseverleri ağırlıyor
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Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi yenilenen yüzüyle kayakseverleri ağırlıyor

26.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:26
Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi yenilenen yüzüyle kayakseverleri ağırlıyor

Ağrı'da bulunan ve bu yıl pistleri yenilenen Küpkıran Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Ağrı'da bulunan ve bu yıl pistleri yenilenen Küpkıran Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) sağladığı 2 milyon liralık destekle Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje kapsamında pistleri uzatılan ve genişletilen Küpkıran Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken ve ulaşımın kolay sağlandığı merkezde, yeni yapılan aydınlatma çalışmasıyla "gece kayağı" da yapılabiliyor.

İsteyenlerin eğitmenler eşliğinde kayak eğitimi de alabildiği merkezde, yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar aileleriyle kayak yapıp gönüllerince eğleniyor.

Kayakseverlerden Oğuzhan Hançer, AA muhabirine, dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede kayarak stres attıklarını ifade etti.

Soğuk havaya rağmen eğlendiklerinin altını çizen Hançer, "Bu sene kar geç yağdı ve sezon da geç başladı. Havalar soğuk olduğu içinde ilk başlarda kaymaya cesaret edemedik. Bugün hava sıfırın altında 15-20 derecelerde yani önceki günlere göre biraz daha ısındı. Bölgede hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceyi buluyor. Yaklaşık 5 yıl sonra ilk defa bu kadar soğuk bir kış geçiriyoruz." diye konuştu.

Kayakçılardan Eda Yılmaz da havaların soğuk olduğunu ve buna rağmen kayak yaparak güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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