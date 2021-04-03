Köylerde baharın müjdecisi kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor

Türkiye'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Ağrı'da koyunların, yeni doğan ve yem yeme alışkanlığı kazanmaları için ayrı yerde tutulan kuzularla buluşması, bu ana tanıklık edenleri mutlu ediyor.

Türkiye'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Ağrı'da koyunların, yeni doğan ve yem yeme alışkanlığı kazanmaları için ayrı yerde tutulan kuzularla buluşması, bu ana tanıklık edenleri mutlu ediyor.

Doğubayazıt ilçesine bağlı köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarını yaylalara çıkarmak için yüksek yerlerdeki karların erimesini bekliyor.

Hayvanların bakımının meşakkatli olduğu kış mevsiminde umutla bekledikleri kuzuların dünyaya gelmesi sevincini yaşayan besiciler, günün neredeyse tamamını koyun ve kuzularıyla geçiriyor.

Köyleri, dünyaya yeni gelen hayvanların sesleriyle şenlenen besiciler, bölgede "baharın habercisi" olarak adlandırılan beyaz, siyah ve kahverengindeki sevimli kuzulara, ot yeme ve su içme alışkanlığını öğrenmeleri için annelerinden ayrı ağıllarda tutuyor.

Koku ve seslerinden annelerini buluyorlar

Buluşma anlarında birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanırken, ağıl kapılarının açılmasıyla kuzular süt emmek için sürüye doğru koşuyor.

Koku ve ses sayesinde onlarca koyun arasında annelerini bulan kuzuların günde iki kez yapılan buluşturulması sırasında güzel görüntülere ortaya çıkıyor.

Besici Mehmet Demirbaş, AA muhabirine, hayvancılık yapmanın zor bir uğraş olduğunu, bölgede zorlu geçen karlı ve fırtınalı günlerde hayvanlarının her türlü ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti. Demirbaş, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan bu yana hayvancılıkla uğraşıyorum. Kuzularımız doğdu ve 3 aylıklar. Meraya çıkma dönemi yaklaşıyor ve sonrasında hayvanlarımızı yaylalara götürüyoruz. Kuzularımız doğduğu için çok sevinçliyiz çünkü umudumuz onlar ve aynı zamanda gelir kaynağımız. Kuzular ve koyunların buluşma anları ortaya güzel görüntüler çıkarıyor. Biz de çok seviniyoruz ve bu işi daha çok yapmaya hevesleniyoruz."

Yaylaya çıkmak için hazırlık yapıyorlar

Besici Sıddık Demirbaş da hayvanlarını otlatmak için son yıllarda Van'ın Erciş ilçesindeki yüksek rakımlı ve verimli yaylalara gittiklerini anlattı.

Yaklaşık 40 yıldır hayvancılıkta uğraştığını ve yaylaya gitmek için hazırlıklara başladıklarını aktaran Demirbaş, "Koyun ve kuzularımızı yazın yaylada otalıyoruz. Sonbaharda köye döndüğümüzde de ot ve yemle besliyoruz. Kışın hayvanlarımıza iyi bakıyoruz. Kuzuların iyi beslenmesi için de zaman zaman kuzu yemi alıyoruz. 250 koyun ve bunların kuzuları var. Yayla dönüşlerinde zaman zaman bunları satıyoruz. Kuzularımıza çok iyi bakmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez