Ağrı'daki köy okulları yeniden yapılacak yüz yüze eğitime hazır

Ağrı'da 15 Şubat'ta yeniden yüz yüze eğitime başlanması planlanan köy okullarındaki bakım ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarının 15 Şubat'ta yeniden yüz yüze eğitime açılmasının kararlaştırılmasıyla kentteki okullarda temizlik ve tadilat çalışması başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan ekip, karlı dağları aşarak gittikleri köy okullarındaki sınıfları deterjanla yıkadıktan sonra dezenfekte etti.

Kar temizliği yapılarak öğrencilere oyun alanları oluşturuldu

Ekipler, ayrıca okul bahçelerindeki kar birikintilerini de küreklerle temizleyerek öğrenciler için oyun alanı oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, gazetecilere, köylerdeki okulları temizleyip yüz yüze eğitime hazır hale getirdiklerini söyledi.

Okulların açılmasını sevinçle karşıladıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bu hafta tüm okullarımızda hazırlıklarımızı tamamladık, ziyaretlerimizi yaptık ve eksiklerimizi giderdik. Öğrencilerimizin ihtiyaçları olan maske, dezenfektan gibi eksiklerimizi giderdik. Şu anda bütün okullarımız eğitim öğretime hazır. Malumunuz kış mevsimindeyiz, bu sebeple özellikle okul bahçelerimizde yoğun şekilde kar temizliği yapılıyor. Sağ olsun bu konuda Valiliğimizce bize her türlü destek sağlanıyor. Herhangi bir eksiğimiz yok. Öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz için okullarımızı hazır hale getirdik. İnşallah 15 Şubat'ta okullarımızı sağlıklı açmayı planlıyoruz."

Öğrencilere tablet desteği sağlandı

Tekin, köy okullarında öğrenci sayısının az olması dolayısıyla sosyal mesafe konusunda sorun yaşanmayacağını belirterek, internete erişimin zayıf olduğu kırsalda öğrencilerin yeniden yüz yüze eğitim görmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yaklaşık 13 bin tablet ve internet kartlarını öğrencilere dağıttıklarını aktaran Tekin, "Bunun yanında hayırseverler tarafından bize gönderilen 200-250 tableti de öğrencilerimize dağıttık. En büyük problem olarak internet altyapısında sıkıntılarımız var. Bu sebeple okulların yüz yüze açılmış olması isabet oldu." diye konuştu.

Köylülerden Musa Yıldırım da okulun önünde biriken karları küreklerle temizleyen ekiplere yardım ettiklerini ve okulların açılacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez