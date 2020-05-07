Ağrı'daki Bekiran Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği
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Ağrı'daki Bekiran Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği

Ağrı'daki Bekiran Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği
07.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:56

Ağrı'nın Hamur ilçesinde bulunan dağlar arasındaki Bekiran Şelalesi ve çevresindeki mağaralar, ilkbaharda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde bulunan dağlar arasındaki Bekiran Şelalesi ve çevresindeki mağaralar, ilkbaharda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Ceylanlı köyündeki Bekiran Şelalesi, baharın gelişiyle eriyen kar suları ve yağmurun ardından coşkun akıyor.

Bölgede çok fazla bilinmeyen ve rengarenk çiçeklerle çevrili şelale, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.

Karlı dağların eteğindeki sarp kayalıklar arasında gizli kalmış ve doğaseverlerce keşfedilmeyi bekleyen şelale, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Yöredeki vatandaşlardan Cenap Elem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa harikası şelalenin, hem Ağrı'ya hem de Hamur ilçesine çok yakın olduğunu söyledi.

Herkesin şelaleyi görmesi gerektiğini belirten Elem, "Doğa harikası şelale ziyaretçilerini ve keşfedilmeyi bekliyor. Şelalemiz fazla bilinmiyor. Burayı bilenler gelip piknik yapıyor. Etrafında mağaralarda var. Keşfedilmesi ve gezilip görülmesi gereken bir mekan." dedi.

Şelalenin Ağrı'ya 15 kilometre uzaklıkta olduğunu anlatan Elem, "Yolda sıkıntı yok, bütün yollar asfalt. Koronavirüs salgınından sonra herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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