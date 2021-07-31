Ağrı'daki ayçiçeği tarlaları gelin ve damatların fotoğraflarına renk katıyor

Ağrı'da bulunan ayçiçeği tarlaları, gelin ve damatların yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ağrı'da bulunan ayçiçeği tarlaları, gelin ve damatların yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kentte son yıllarda üretimi artan ve ağırlıklı olarak Hacısefer köyü bölgesinde bulunan binlerce dönümlük tarlalar, ayçiçeğinin çiçek açmasıyla görsel şölen sunuyor.

Sahip olduğu doğal güzelliğiyle dikkati çeken ayçiçeği tarlaları, son dönemde düğün fotoğrafı çektirmek isteyen gelin ve damatların uğrak yeri oluyor.

Genç çiftlerin yanı sıra fotoğraf meraklıları da bölgeye ilgi gösteriyor.

Fotoğrafçı Fırat Amaca, AA muhabirine, ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla tarlaların fotoğraf çekmek için vazgeçilmez bir yer haline geldiğini söyledi.

Günün ilk saatlerinde ayçiçeklerinin daha canlı olduğunu belirten Atmaca, "Ayçiçeği tarlaları çok güzel. Fotoğraf çekmek için sık sık buraya geliyoruz. Bu tarlalar gelin ve damat fotoğraflarına renk katıyor. Gelin ve damatlar burada fotoğraf çekilmeyi çok istiyorlar. Aynı zamanda burada klip çalışması da yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez