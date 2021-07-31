Ağrı'daki ayçiçeği tarlaları gelin ve damatların fotoğraflarına renk katıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'daki ayçiçeği tarlaları gelin ve damatların fotoğraflarına renk katıyor

Ağrı'daki ayçiçeği tarlaları gelin ve damatların fotoğraflarına renk katıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da bulunan ayçiçeği tarlaları, gelin ve damatların yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ağrı'da bulunan ayçiçeği tarlaları, gelin ve damatların yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kentte son yıllarda üretimi artan ve ağırlıklı olarak Hacısefer köyü bölgesinde bulunan binlerce dönümlük tarlalar, ayçiçeğinin çiçek açmasıyla görsel şölen sunuyor.

Sahip olduğu doğal güzelliğiyle dikkati çeken ayçiçeği tarlaları, son dönemde düğün fotoğrafı çektirmek isteyen gelin ve damatların uğrak yeri oluyor.

Genç çiftlerin yanı sıra fotoğraf meraklıları da bölgeye ilgi gösteriyor.

Fotoğrafçı Fırat Amaca, AA muhabirine, ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla tarlaların fotoğraf çekmek için vazgeçilmez bir yer haline geldiğini söyledi.

Günün ilk saatlerinde ayçiçeklerinin daha canlı olduğunu belirten Atmaca, "Ayçiçeği tarlaları çok güzel. Fotoğraf çekmek için sık sık buraya geliyoruz. Bu tarlalar gelin ve damat fotoğraflarına renk katıyor. Gelin ve damatlar burada fotoğraf çekilmeyi çok istiyorlar. Aynı zamanda burada klip çalışması da yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İlham Aliyev Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Çağatay Akman Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Ceyhun Gülselam
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrı'daki ayçiçeği tarlaları gelin ve damatların fotoğraflarına renk katıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 13:42:37. #1.15#

title