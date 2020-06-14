Ağrı Dağının arkasından çıkan ay, dağ ile farklı şekiller aldı 5.137 metrelik rakımıyla, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın arkasından çıkan ay, dağ ile farklı şekiller aldı.

5.137 metrelik rakımıyla, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın arkasından çıkan ay, dağ ile farklı şekiller aldı.

Sahip olduğu iklim ve toprak yapısıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak anılan Iğdır'da görüntülenen Ağrı Dağının arkasından çıkan ay, dağ ile farklı şekiller aldı. Her yıl Haziran ayında ortaya çıkan bu görüntü görenleri kendine hayran bırakıyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA