Ağrı Dağı ve eteklerine kar yağdı

25.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:58

Ağrı Dağı ve eteklerinde öğle saatlerinde başlayan kar her yeri beyaza bürüdü.



Iğdır-Ağrı yolu Pamuk Geçidi bölgesinin yüksek kesimlerinde yağan kar sürücüleri de tedirgin etti. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve yolda zincirlerini takmaları için bilgilendirici levhalar koydu.



Ayrıca Ağrı merkez, Taşlıçay, Diyadin ilçesi ile buralara bağlı köylerde de etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. - IĞDIR

Kaynak: İHA