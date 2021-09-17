Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Projeleri için 4 Aylık Saha Çalışmaları Sunuldu - Haberler
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Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Projeleri için 4 Aylık Saha Çalışmaları Sunuldu

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Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Projeleri için 4 Aylık Saha Çalışmaları Sunuldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda proje yüklenicisi yöneticisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda proje yüklenicisi yöneticisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. İclal Dinçer'in dört aylık saha çalışması sunumu ile sona eren paydaş değerlendirme toplantısında Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ve İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut konuşma yaptı.

Diyadin Kaymakamı ve Diyadin Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Ağrı Belediye Başkan vekili Nesim Zengin, Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, SERKA Turizm ve Çevre Birimi ile Ağrı YDO ve yaklaşık 50 Özel sektör, STK ve kamu kurumu temsilcilerinin katılım sağladığı paydaş toplantısında Ağrı ilimizin GZFT analizi gerçekleştirildi. SERKA'nın 2021 yılında Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Markalaşması sonuç Odaklı Programı faaliyetleri ve 2022 yılında planlanan faaliyetler üzerinde duruldu ve fikir alış verişinde bulunuldu.

Çalışmada bölge içerisinde atıl kalan unsurların ekonomik bir değer taşıyıp taşımadığı ya da hangi şartlarda ekonomik bir değer taşıyabileceği irdelenecek ve bu değerler daha etkin nasıl kullanılır sorusuna cevap aranacaktır. Bunlara yönelik yatırım değeri taşıyan 11 proje önerisinin fizibilitesi hazırlanacaktır.

Ağrı Dağı'nda kayak tesisinin kurulabilirliği, Ağrı Dağında dağcılık faaliyetleri için uygun yüksekliklerde kamp alanı ve dinlenme tesislerinin kurulması, Meteor Çukuru ve Nuh'un Gemisi İzi'nin bulunduğu alanlara seyir terası ve sosyal tesislerin kurulması, Nuh'un Gemisi Müzesinin kurulması Buz Mağaralarının ve Meya Antik Kentinin turizm potansiyelinin tespit edilerek işlev kazandırılması, İshak Paşa Sarayı ile Ahmed-i Hani Türbesi ve çevresindeki tarihi yapıların (Örn. Urartu Kalesi, Bayazıt Camii gibi) korunması ve restorasyonu ile turizme kazandırılması, Balık Gölü çevresinde konaklama ve sosyal tesislerinin kurulması ile gölde yapılabilecek sosyal ve sportif aktivitelerin belirlenmesi, Diyadin Kaplıcalarında turizme yönelik günübirlik jeotermal tesis, konaklama ve sosyal tesislerinin kurulması belirlenen bazı fizibilite konularındandır.

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