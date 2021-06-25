Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Valimiz Dr. Osman Varol ve Protokol Üyelerinin katılımıyla Valiliğimiz koordinesinde Serhat Kalkınma Ajansının destekleriyle yürütülen Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Valimiz Dr. Osman Varol ve Protokol Üyelerinin katılımıyla Valiliğimiz koordinesinde Serhat Kalkınma Ajansının destekleriyle yürütülen Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, SERKA Ağrı İl Koordinatörü Gökhan Özince, Protokol Üyeleri, WEglobal AŞ yetkilileri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Protokol konuşmaları ile başlayan toplantıda hayata geçirilecek projenin önemine vurgu yaparak konuşmalarına başlayan Vali Varol: "Göreve başladığımız ilk günlerde fark ettik ki ilimizin birçok noktada çok ciddi potansiyelleri var ve bu potansiyellerin birçoğu harekete geçirilememiş, bunlara yönelik çalışmalar yapılmamış veya yapılan çalışmalarda da sektörler arası bütünlük sağlanamamış. Bu noktada hemen harekete geçtik. Biz vatandaşlarımızın ve devletimizin isteklerinin neler olduğunu anlayabileceğimiz mini çalıştaylar düzenledik. Literatürü taradık, ilimizi bölgemizle karşılaştırdık ve sahadan kişilerle temas kurduk. Tüm bu çalışmalar neticesinde şunu gördük; turizm değerlerimizi ortaya koyabilmemizin için bir master plana ihtiyacımız var. Turizm potansiyellerimizi spor ve kültür gibi değişkenlerle birleştirecek bütüncül bir planı hayata geçirmek amacıyla yola çıktık ve Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı'nı ortaya koyduk. Bugün bir araya gelerek tanıtımını yaptığımız master planın fizibilite çalışmasının sonuçları, projelerimize yön vererek çıktığımız bu yolda bizlerin yol haritası olacaktır. " dedi.

Büyük Ağrı Dağı, Meya Antik Kenti, Meteor Çukuru, Buz Mağaraları, Nuh'un Gemisi, Diyadin Kanyonu ve Kaplıcaları ile Balık Gölü'nü kapsayan Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı sonucunda Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan WEglobal AŞ tarafından yapılacak olan fizibilite çalışmaları neticesinde ilimizde bulunan turistik potansiyellerin ortaya çıkarılacağı projeler hayata geçirilecek.

Toplantı; ilimizin kaynaklarını ülkemize ve dünyaya tanıtacak Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı kapsamında yapılacak olan fizibilite çalışmasının detaylarının tanıtıldığı ve görüşüldüğü sunum ile sürdü. Fizibilite çalışması kapsamında Ağrı Dağı ve çevresinin mevcut durumunun analizi, ülke ve bölge içindeki yeri ve ulaşım ilişkileri ile turizm kaynakları, turizm üst yapısı, turizmin kurumsal ve fiziksel altyapısı başlıkları ele alınarak çok boyutlu analizler gerçekleştirileceği belirtildi.

Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı plaket takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre