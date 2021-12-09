Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı Toplantısı Düzenlendi

AĞRI (Habermetre) - Valimiz Dr. Osman Varol'un başkanlığında Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valimiz Dr. Osman Varol'un başkanlığında, Protokol Üyelerinin katılımıyla, Valiliğimiz koordinesinde yürütülen Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı Çalışma Grubu Toplantısı düzenlendi.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Kültür ve Turizm İl Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı ile SERKA ve Ağrı Proje Koordinasyon Merkezi koordinatörleri katıldı.

Toplantıda, ilimizin kaynaklarını ülkemize ve dünyaya tanıtacak Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek yapılacak faaliyetlere ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Büyük Ağrı Dağı, Meya Antik Kenti, Meteor Çukuru, Buz Mağaraları, Nuh'un Gemisi, Diyadin Kanyonu ve Kaplıcaları ile Balık Gölü'nü kapsayan Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı sonucunda ilimizin potansiyelleri harekete geçirilerek turizm değerlerimizi ortaya koyabileceğimiz çeşitli projeler hayata geçirilecek.

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