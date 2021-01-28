Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Ağrı Dağı'nda federasyon antrenörlerinin katılımıyla tırmanış gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ağrı Dağı'nın uzun bir dönemdir tırmanışlara kapalı olduğu ifade edildi.

Ağrı Dağı bölgesindeki uygun şartların oluşmasıyla kış aylarında tırmanış yapılmasına başlanılacağı belirtilerek, "İlk tırmanış federasyonumuz antrenörlerinin katılımıyla gerçekleşecektir. Ülkemiz ve dünyadaki birçok dağcı için önemli bir tırmanış noktası olan Ağrı Dağı, 4 Şubat'ta yapılacak tırmanış sonrasında tüm dağcılara kapılarını tekrar açacaktır." denildi.

Bu tırmanışa katılmak isteyen dağcılık antrenörlerinin başvurularını yapmaları gerektiği, antrenör haricinde başvuru alınmayacağı kaydedildi.

Katılımcıların 3 Şubat'ta Doğubeyazıt KYK Yurdu'nda kalacağı, tırmanışın 4-9 Şubat tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar