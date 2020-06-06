Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor
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Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor

Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor -Milletvekili Çelebi'nin istediğini Bakan Soylu kabul etti TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılması talebi karşılık buldu.

06.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:07

Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor

-Milletvekili Çelebi'nin istediğini Bakan Soylu kabul etti

AĞRI - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılması talebi karşılık buldu. Bakan Soylu, "Söz verdik, inşallah eylül ayında hep beraber Ağrı Dağı'nda çok güzel piknik yapacağız. Dünyaya mesaj vereceğiz, diyeceğiz ki huzurumuz Ağrı'dadır, huzurumuz Türkiye'mizin 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresindedir" dedi.

Milletvekili Ekrem Çelebi, Ayakkabıcılar Sitesi'nin temel atma töreni ile bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kent protokolü ile birlikte ağırladı. Uzun süredir Ağrı'nın terörle ve terörizmle değil turizmle anılması için çalışmalar yapan, bu kapsamda 2021 yılının 'İshak Paşa Sarayı Yılı' olması kampanyasını başlatan Çelebi, daha önce hem İçişleri Bakanı Soylu hem de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılması talebini temel atma töreninde yaptığı konuşmada yineledi.

Ağrı Milletvekili Çelebi, Ağrı'nın yatırımlarla geliştiğini ve kalkındığını belirterek, 7 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Ayakkabıcılar Sitesi'nin ilin istihdam, ekonomi ve büyümesine katkı sağlayacağını, ilin tekstilden sonra ayakkabı sektöründe de üretim merkezi haline geleceğini söyledi. Bundan sonraki süreçte de Ağrı'ya yatırımların devam edeceğini ve ülkenin büyümesinden payını alacağını kaydeden Çelebi, "Biz Ağrı'nın terörle, terörizmle değil her daim yatırımla, turizmle, istihdamla anılmasını istiyoruz. Ağrı'nın, Ağrı'lı hemşehrilerimizin, hepimizin buna ihtiyacı var. İnşallah el birliğiyle, hep beraber bunu sağlayacağız" dedi.

Bakan Soylu'ya önceki ziyaretinde ilettiği talebini tekrarlayan Çelebi, "Sayın Bakanım, ilimize önceki geldiğinizde Sayın Valimize ve Komutanlarımıza talimat vermiştiniz. 2020 yılında piknik bana ait olmak üzere burada piknik yapacağımızı ve Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılışını yapacağımızı söylemiştiniz. Artık bunu zatı ailelerinizden bekliyoruz" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Bakan Süleyman Soylu da, verdikleri söze duracaklarını söyledi. Bakan Soylu, "Söz verdik ve dedik ki Ağrı Dağı'nda piknik yapacağız. Sözünden cayan kötü olsun. Onun için burada temel fabrika temeli atıyoruz ama bunun yanında bizim attığımız bir temel daha var. İnşallah eylül ayında Cudi'de, ardından da Ağrı'da çok güzel piknik yapacağız. Hem orada hem burada dünyaya mesaj vereceğiz. Diyeceğiz ki huzurumuz Ağrı'dadır, huzurumuz Cudi'dedir, huzurumuz Türkiye'mizin 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresindedir" dedi.

Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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