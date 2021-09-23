AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI - Haberler
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AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla 'Ağrı Dağı Tenis Turnuvası' düzenlendi.

AĞRI (DHA) - TÜRKİYE'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla 'Ağrı Dağı Tenis Turnuvası' düzenlendi.Ağrı Valiliği öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Belediyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, SERKA ve Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tenis kortlarında düzenlenen turnuvanın açılışına Vali Osman Varol'un yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, Milli Tenisçi Melis Sezer, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. 'Ağrı Dağı Tenis Turnuvası Tanıtım Filmi' gösterimi ve halk oyunlarının ardından konuşan Ağrı Valisi Osman Varol, son zamanlarda ülkede spora yapılan yatırımlara dikkat çekerek, Spor insanların birleşmesine, bir araya gelmesine vesile olan en güzel kavramlardan bir tanesidir. Öyle ki farklı ülkelerin, farklı kıtaların ve coğrafyaların insanlarını aynı dili söylemeye davet edip aynı ortamda buluşturabilen mucizevi bir kavramdır. Özellikle son yıllarda yapılan büyük yatırımlara, gençlerimize gösterilen güvenle her türlü spor dalında ve sporun çeşitli alanlarında çok ciddi atılımlar içerisindeyiz. Biz görüyoruz ki Anadolu'nun gençleri gerçekten inanılmaz kabiliyetli. Gençlerimiz, fırsat verildiğinde akranlarıyla her alanda, teknik ve akademik alanda olduğu gibi spor alanında da çok rahat bir şekilde mücadele edebileceğini her platformda göstermiştir. Bizler bu tarz turnuvalara, faaliyetlere ev sahipliği yaparak hem Ağrı'mızı ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizin görmesini istiyoruz hem de gençlerimizin akranları ile bir araya gelerek karşılıklı kaynaşmaları ve motivasyonla başarıya açılan yolda ilerlemelerini arzu ediyoruz dedi.

'ANADOLU'DAN DÜNYANIN MERKEZİNE BİR YOL ÇİZDİK'

Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş ise konuşmasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sporun tabana yayılması politikasına uygun bir şekilde tenisin tabana yayılması konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Spor Bakanlığımızın sporu tabana yayma politikasına uygun tenisin tabana yayılması olmazsa olmazımızdır. Bu anlamda yıllar önce düşündüğümüzde kadim şehrimiz Ağrı'dan başlayarak güneşin doğduğu yerden tenisin Anadolu'ya doğmasını istedik. Biz bunu yaparken hiçbir zaman yalnız olamazdık. Birlikte olabilirsek yaparsak hedeflerimize ulaşabiliriz. Onun için Ağrı'dan başlayan bu güzellik Anadolu'nun bütün şehirlerine yayılırken aslında Anadolu'dan dünyanın en iyi turnuvalarına Türkiye'den sporcular gitti. Yani Anadolu'dan dünyanın merkezine bir yol çizdik. Bu yol artık her noktasına ulaşılabilir istasyonlarla 81 ilimizde birer istasyon olarak dünyanın merkezine ulaşabilir ve bizi başarı ile temsil edebilirler diye konuştu.Konuşmaların ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile tenis oynayan Vali Osman Varol, müsabakalara start verdi. 30 ilden 44'ü kadın, 93'ü erkek toplam 137 sporcunun katıldığı turnuva 3 gün sürecek.

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI DAĞI TENİS TURNUVASI BAŞLADI
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