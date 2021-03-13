"Ağrı Dağı şapka taktı"

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, üzerini örten bulutlarla güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, üzerini örten bulutlarla güzel görüntüler oluşturdu.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak adlandırılan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren kar yağışının durup bulutların dağılmasıyla Iğdır'dan net görülebilen dağın zirvesinde dairesel bulut oluştu.

Halk arasında da "Ağrı Dağı şapka taktı" sözüyle nitelendirilen bu durum, genellikle bahar aylarında, yağmurlu havaların son bulmasının ardından görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız