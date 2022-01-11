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Ağrı ve Aras dağlarının çevresi sisle kaplandı

AA / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Aras Dağları ile 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın etrafı sisle kaplandı.

IĞDIR (AA) - Aras Dağları ile 5 bin 137 metre yüksekliğiyle " Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın etrafı sisle kaplandı.

Ağrı- Iğdır sınırlarında bulunan ve her mevsim dağcıların ilgi odağı olan Ağrı Dağı'nın etrafında, bir süre önce yağan karın ardından sis de etkisini gösterdi.

Ağrı Dağı'nın yanı sıra Aras Dağları'nın çevresini saran sis, güzel görüntü oluşturdu. Manzarayı, bölgede bulunan Tekelti Dağı'nın zirvesine tırmanan dağcılar ilgiyle izledi.

Tekelti Dağı'na tırmanan Murat Doğan, sisle kaplanan Ağrı Dağı'nın seyrine doyumsuz manzaralar sunduğunu belirterek, "Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ve Aras Dağları'nın sisler altındaki görüntüsüne hayran kaldık. Bu manzara bizim için sürpriz oldu, kendimizi çok şanslı hissediyoruz." dedi.

Ağrı ve Aras dağlarının çevresi sisle kaplandı

Ağrı ve Aras dağlarının çevresi sisle kaplandı

Ağrı ve Aras dağlarının çevresi sisle kaplandı

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AA / Bülent Mavzer - Son Dakika Haberleri

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