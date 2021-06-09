Ağrı Dağı nerede? Ağrı Dağı hangi ilde, hangi ilçede bulunur? Ağrı Dağı nerededir? Büyük ve Küçük Ağrı dağı nerede? Haritadaki yeri!

Adına romanlar yazılan, Türküler yazılan Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek dağıdır. Ağrı Dağı Türkiye için sembol yerlerden birisidir. Ağrı Dağı ile ilgili bilinen en popüler eser Yaşar Kemal'in Ağrıdağı Efsanesi adlı romanıdır. Peki dünyanın en güzel dağlarından olan Ağrı Dağı nerede? Ağrı Dağı hangi ilde, ilçede bulunuyor? Ağrı Dağı yüksekliği kaç metredir? Küçük Ağrı dağı nerede? Büyük Ağrı dağı nerede?

Ağrı Dağı hangi şehirde bulunuyor? Ağrı Dağı hangi ile bağlıdır? Ağrı Dağı, Iğdır'a mı bağlı yoksa Ağrı'ya mı bağlı? Ağrı Dağı haritadaki yeri neresidir? Ağrı Dağı tarihçesi nedir? Ağrı Dağı yüksekliği kaç kilometredir? Ağrı Dağına nasıl çıkılır? Ağrı Dağı gezi rehberi var mı? Büyük ve Küçük Ağrı Dağı nerede yer alıyor?

AĞRI DAĞI NEREDE BULUNUR?

Ağrı Dağı ülkemizin doğusunda bulunur. Ağrı Dağı konum olarak Ağrı ve Iğdır şehirlerimizde bulunmaktadır. Ağrı Dağı'nın bir kısmı Ağrı ilinde yer alırken diğer bir kısmı ise Iğdır ilinde yer alıyor. Dağın %65 'lik bir bölümü Iğdır ili içerisinde bulunmaktadır. Ağrı Dağı'nın geriye kalan %35 'lik bölümü ise Ağrı şehrinde bulunmaktadır.

Ağrı Dağı'nın haritadaki yerine aşağıdan bakabilirsiniz:

Gördüğünüz gibi Ağrı Dağı hem Ağrı'ya hem de Iğdır iline bağlıdır. Ağrı Dağı Türkiye'ninen yüksek dağıdır. Dağın yüksekliği 5137 metredir. Yani 5.1 km rakımındadır.

Ağrı Dağı'nın diğer isimleri ne?

Ağrı Dağı Ermenice'de Ararat dağı olarak geçiyor. Selçuklular döneminde bu dağa Eğri Dağ denilmekteydi.

AĞRI DAĞI HANGİ İLDE BULUNUYOR?

Ağrı Dağı isminden dolayı Ağrı ilinde bulunduğu sanılmaktadır. Fakat gerçek böyle değil. Dağın bir kısmı Ağrı iline bağlıyken büyük bir kısmı ise ığdır ilinde yer almaktadır. Ağrı Dağı'nın %35 'lik kısmı Ağrı şehrinde bulunuyor. %65 lik kısmı ise Iğdır'dadır. Yani kısacası Ağrı Dağı'nın büyük bir bölümü Iğdır şehrinde yer almaktadır.

BÜYÜK VE KÜÇÜK AĞRI DAĞI NEDİR, NEREDEDİR?

Ağrı Dağı 2 zirveden oluşmaktadır. Bu zirvelerden dolayı dağ 2 kısma ayrılır diyebiliriz. Ağrı Dağı'nın, Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı olmak üzere iki zirvesi yer alır.

Bu iki zirveden Büyük Ağrı Dağı'ndaki 5137 metredir. Bu zirvenin diğer bir ismi Atatürk Zirvesi olarak geçmektedir.

Küçük Ağrı Dağı'ndaki zirvenin yüksekliği ise 3898 metredir. Bu zirvenin diğer bir adı da İnönü Zirvesi olarak geçiyor.

Büyük ve Küçük Ağrı Dağları da Ağrı Dağı'nın tümünü oluşturur. Bu dağ da yine Ağrı'da ve Iğdır'da bulunur.

Ağrı Dağı 4 km yüksekliğe kadar bazalt, sonraki yüksekliklerde ise andezit volkanik bir dağ özelliğini göstermektedir.

AĞRI DAĞI MATEMATİKSEL BİLGİLER

Ağrı Dağı yüksekliği : 5.137 metre

Ağrı Dağı çıkıntı : 3.611 metre

Ağrı Dağı koordinatları : Enlem: 39° 42' 0¨ Kuzey Boylam: 44° 17' 0¨ Doğu?

Ağrı Dağı konum : Suveren, Iğdır, Türkiye

Ağrı Dağı dağ türü : Stratovolkan

Ağrı Dağı ilk tırmanan : 9 Ekim 1829, Friedrich Parrot

AĞRI DAĞI'NA İLK TIRMANAN KİMDİR?

Ağrı Dağı'na ilk tırmanan kişi Friedrich Parrot'tur. Friedrich Parrot, 9 Ekim 1829 tarihinde Ağrı Dağına tırmanmıştır ve ilk olmayı başarmıştır.