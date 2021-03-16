Ağrı Dağı'ndaki teröristlere erzak temin ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
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Ağrı Dağı'ndaki teröristlere erzak temin ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

16.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:20
Ağrı Dağı'ndaki teröristlere erzak temin ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Ağrı Dağı bölgesindeki terör örgütü PKK mensuplarına erzak ve malzeme temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Ağrı Dağı bölgesindeki terör örgütü PKK mensuplarına erzak ve malzeme temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda kentin Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı bölgesinde teröristlere erzak ve malzeme temin eden 9 zanlı tespit edildi.

Bu kişilerin tamamı, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü "terörü finanse ettikleri" gerekçesiyle tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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