Ağrı Dağı'ndaki buzulların erimesiyle oluşan sulak alanlar yaban kuşlarına hayat oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı Dağı'ndaki buzulların erimesiyle oluşan sulak alanlar yaban kuşlarına hayat oluyor

Ağrı Dağı'ndaki buzulların erimesiyle oluşan sulak alanlar yaban kuşlarına hayat oluyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlar, kavurucu sıcakların hüküm sürdüğü bugünlerde bölgede konaklayan yaban kuşlarına can veriyor.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlar, kavurucu sıcakların hüküm sürdüğü bugünlerde bölgede konaklayan yaban kuşlarına can veriyor.

Yurdun en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın da içinde bulunduğu bölge, Türkiye'nin en kurak bölgeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Yazın hava sıcaklığının 40 derecenin üstünde seyrettiği bölgeye, Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzulların erimesiyle oluşan akarsular hayat veriyor.

Sulak alanlar, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşların da doğayla baş başa güzel zaman geçirdiği yerler arasında bulunuyor.

Flora ve fauna zenginliğiyle bilinen milli parkta birçok sürüngen, kuş, yırtıcı ve memeli türü yaşam alanı bulurken, suların geçtiği bölgelerde de görülmeye değer güzel manzaralar oluşuyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞ-MER) Müdürü Emrah Çelik, AA muhabirine, milli park içerisinde yer alan sulak alanların Iğdır'ın biyoçeşitliliğine ciddi anlamda katkı sunduğunu söyledi.

Iğdır'ın, Türkiye'nin en kurak illerinden biri olduğunu ifade eden Çelik, bünyesinde barındırdığı Ağrı Dağı Milli Parkı ve park içerisinde yer alan sulak alanlarla başta kuşlar olmak üzere birçok yaban hayvanına önemli yaşam alanı sağladığını anlattı.

Kurak bir bölgede su kuşlarının bulunmasının, bu sulak alanlar sayesinde olduğunu aktaran Çelik, "Bilindiği gibi su kuşları yaşamlarını sürdürmek için suya ihtiyaç duyarlar. Ağrı Dağı Milli Parkı da bu imkanı fazlasıyla sunuyor. Birçok kuş, memeli ve sürüngen türleri bu alanlarda barınmakta." dedi.

Her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor

Bölgenin gönüllü tanıtımını yapan İlteriş Kağan Taşkınsu da milli park içinde yer alan sulak alanların, bölgenin en önemli doğal zenginlikleri arasında ilk sıralarda yer aldığını vurguladı.

Ağrı Dağı Milli Parkı'nın her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu anlatan Taşkınsu, şöyle devam etti:

"Yazın ise yeşilliğin sulak alanlarla bir bütünlük oluşturması ve heybetli Ağrı Dağı'nın eteğinde olması sebebiyle adeta kartpostallık bir görüntü sunuyor. Bu güzelliklerinden dolayı kuş türleri ve yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. Bizler de bu değeri tanıtmak, insanlara duyurmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz ve şehrimize gelen her ziyaretçiyi bu doğal güzellikleri, büyülü ortamı keşfetmeye davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Sertab Erener İbrahim Selim
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrı Dağı'ndaki buzulların erimesiyle oluşan sulak alanlar yaban kuşlarına hayat oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 11:13:54. #1.15#

title