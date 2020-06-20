Ağrı Dağı'nda sığırcıkların dansı görsel şölen oluşturdu Iğdır'da gün batımına yakın dakikalarda sığırcıkların toplu şekilde uçması güzel görüntüler oluşturdu.

Iğdır'da gün batımına yakın dakikalarda sığırcıkların toplu şekilde uçması güzel görüntüler oluşturdu.

Kuş çeşitliliği bakımından Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Ağrı Dağı Milli Parkı, sığırcıklara da ev sahipliği yapıyor.

Milli parkın içindeki sazlıkları mesken edinen sığırcıklar, toplu şekilde hareket ederek görülmeye değer görüntüler sunuyor.

Genellikle bir tehlike anında toplu olarak çeşitli şekillerde uçan sığırcıklar, gökyüzünde adeta dans ediyor.

Kaynak: AA