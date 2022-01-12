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Ağrı Dağı'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

Ağrı Dağı'na yaban hayvanları için yem bırakıldı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Ağrı Dağı'ndaki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

IĞDIR (AA) - Ağrı Dağı'ndaki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğünce, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaban hayatı zenginliğiyle bilinen Ağrı Dağı'nın eteklerinde kar altında kalan bölgelere 200 kilogram et, 50 kilogram farklı türlerde sebze ile 100 kilogram buğday bıraktı.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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