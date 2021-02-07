Ağrı Dağı'na çıkan dağcıların zirve denemesine tipi engeli
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Ağrı Dağı'na çıkan dağcıların zirve denemesine tipi engeli

07.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:02
Ağrı Dağı'na çıkan dağcıların zirve denemesine tipi engeli

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDP) Başkanı Ersan Başar ve dağcılar, Ağrı Dağı'ndaki zorlu tırmanışa devam ediyor.

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDP) Başkanı Ersan Başar ve dağcılar, Ağrı Dağı'ndaki zorlu tırmanışa devam ediyor. Bugün zirve tırmanışını gerçekleştirmek isteyen dağcılar, 4 bin 800 metrede tipiye tutuldu. Ana kampa dönmek zorunda kalan dağcılar, gece dinlenip sabah erken saatlerde inişe geçecek.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde perşembe günü yapılan törenin ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve beraberindeki dağcılar, cuma sabahı 2 bin 200 metre rakımdaki Çevirme köyünden tırmanışa geçti. Akşam saatlerinde 3 bin metredeki kampa ulaşan dağcılar, geceyi burada geçirdi. Hızı satte yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtınada Ağrı Dağı'nda dün sabah tırmanışa devam eden dağcılar, bugün 4 bin 200 metredeki ana kampa ulaştı. Burada bir süre mola veren dağcılar deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'na zirve tırmınışına geçti. 4 bin 800 metredeki buzulların altına geldiğinde şiddetli tipiye yakanlanan dağcılar, 4 bin 200'daki ana kampa dönmek zorunda kaldı. Geceyi burada geçirecek olan dağcılar, yarın sabah Doğubayazıt ilçesine geri dönecek.

Ağrı Dağı'na çıkan dağcıların zirve denemesine tipi engeli
Ağrı Dağı'na çıkan dağcıların zirve denemesine tipi engeli
Ağrı Dağı'na çıkan dağcıların zirve denemesine tipi engeli
Ağrı Dağı'na çıkan dağcıların zirve denemesine tipi engeli
Ağrı Dağı'na çıkan dağcıların zirve denemesine tipi engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Servet ARSLAN

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