Ağrı Dağı'na 155 kez zirve tırmanışı yaptı
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Ağrı Dağı'na 155 kez zirve tırmanışı yaptı

ERZURUM Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve aynı zamanda dağ kayağı ile tur rehberliği yapan Mustafa Tekin (41), Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı'na 155'inci kez tırmandı.

Ağrı Dağı'na 155 kez zirve tırmanışı yaptı
15.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:27

ERZURUM Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve aynı zamanda dağ kayağı ile tur rehberliği yapan Mustafa Tekin (41), Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı'na 155'inci kez tırmandı. Hayatının büyük bir bölümünü evinden çok dağlarda geçiren Tekin, "Zirveye her ulaştığımda ayrı bir zevk yaşıyorum" dedi.

Erzurum Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, geçen hafta, 5 bin 176 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine 155'inci tırmanışını yaptı. 23 yıldır dağcılık yapan, evinden çok dağlarda yattığını söyleyen Mustafa Tekin, ?Ağrı Dağı'na ilk tırmanışını 1998 yılında, 8 yıllık terör yasağının ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak tırmanışındaki ekiple birlikte en genç dağcı olarak yaptı. Ağrı Dağı zirvesine ise ilk kez 2000 yılında ulaştı. 29 yaşında Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken Ağrı Dağı'na 'kader arkadaşım' dediği Yıldırım Beyazıt Öztürk ile birlikte 50'nci tırmanışını yapan Tekin, bu tırmanışı, o yıllarda 50'inci yılını kutlayan Atatürk Üniversitesi'ne hediye ettiğini ifade etti.

Terör nedeniyle 5 yıl aradan sonra 155'inci tırmanışını geçen hafta gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Tekin şunları söyledi: "Kutsal kitaplarda yer alan ve Türkiye'n en yüksek dağı Ağrı Dağı'na yurt içi ve dışındaki dağcılar büyük önem vermekte. Son 5 yıldır güvenlik nedeniyle dağcılara yasaklanan Ağrı Dağı tırmanışa yeniden açıldı. Resmi açılış 1 Eylül'de düzenlenecek olan piknikle birlikte açılacak. Çok mutluyuz. 41 yaşındayım. Bu zorlu dağa geçtiğimiz haftaki tırmanışımla birlikte 155'inci kez zirve yaptım. Yaklaşık 200'e yakın tırmanış yaptım ama hava şartları nedeniyle zirve yapamadığımız oldu. Zirvesi her zaman karla kaplı olan Ağrı Dağı çoğu zaman geçit vermiyor. Resmi olarak açılacak olan Ağrı Dağı'na yetkililerin gerekli önlemi vereceğine inanıyorum, çünkü birkaç eksiği bulunuyor. 5 yıl aradan sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmış olmam ben ve arkadaşlarımı çok mutlu etti. Büyük bir özlemi gidermiş olduk."

Alpin Tur adı altında oluşturdukları, Türkiye'nin en deneyimli dağcı ve sporcularından oluşan ekiple sadece Ağrı'ya değil, gerek yurt içi, gerekse yurt dışı olmak üzere birçok tur ve organizasyonlara imza attıklarını belirten Mustafa Tekin, şimdiye kadar defalarca Rusya'nın 5 bin 642 metre yüksekliğe sahip Elbruz ile İran'ın 5 bin 610 metre yüksekliğindeki Demavent ve Gürcistan'ın 5 bin 54 metre yüksekliğindeki Kazbek Dağı'na tırmanış yaptıklarını kaydetti.


Kaynak: DHA

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