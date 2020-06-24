Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor
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Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yaban hayatı açısından önde gelen alanlarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı, yaban hayatı meraklılarının ilgisini çekiyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor
24.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:22

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yaban hayatı açısından önde gelen alanlarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı, yaban hayatı meraklılarının ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın eteklerini çevreleyen milli park, flora ve fauna açısından bölgenin en önemli zenginlikleri arasında yer alıyor.

Milli parkta bulunan sulak alanlar balık türlerine ve su kuşlarına yaşam alanı sunarken birçok kuş, sürüngen, kemirgen ve memeli de bu bölgede yaşamını sürdürüyor.

Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen kar sularıyla beslenen onlarca kilometre uzunluktaki sulak alanların canlandırdığı milli park, hem yaban hayatı varlığı hem de sunduğu doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hayvan çeşitliliğinin yanı sıra bitki çeşitliliğiyle oldukça zengin olan milli park, her mevsim birbirinden farklı hayvanlara ev sahipliği yapması dolayısıyla ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Bölgede çalışma yürüten Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli park içerisinde yer alan irili ufaklı göllerin yaban hayatına çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Milli parkın çok sayıda farklı türe ev sahipliği yaptığını belirten Çelik, "Fauna olarak memeli, sürüngen ve kemirgen türleri oldukça fazla ayrıca bölgeye ciddi anlamda kuş türlerini de çekmekte." dedi.

"Önemli kuş göç yolları üzerinde yer alıyor"

Ağrı Dağı Milli Parkı'nın doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemciliği için de oldukça uygun olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Doğaseverlerin bu milli parka gelmesini tavsiye ediyoruz. Burası 3 ülkeye sınır olması bakımından önem arz ederken önemli kuş göç yollarının da üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla kuş gözlemciliği için uygun. Sunduğu manzaralarıyla da doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor."

"İlgisi olan arkadaşlara gelmelerini tavsiye ediyorum"

Bölgede çalışma yapan fotoğraf sanatçısı Mert Ekmekçi de ekip olarak deklanşöre basmak için milli parkı tercih ettiklerini dile getirerek, "Adeta görsel şölen var, çok güzel fotoğraflar çektik. Burada çektiğimiz fotoğraflar sosyal medyada ve değişik platformlarda çok ilgi görüyor. Doğa fotoğrafçıları olarak ara ara buraya geliyoruz. Sosyal medyada birçok kişi bu alanın yerini soruyor. Bu tür yerlere ilgisi olan arkadaşlara gelmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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